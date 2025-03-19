Малкин об играх между КХЛ и НХЛ: «Новость бомбовая, но пусть сначала все организуют. Сейчас самое важное — чтобы сборную России пустили на Олимпиаду-2026»

"Понятно, что новость бомбовая. И я не удивлен, что в хоккейном мире об этом все говорят. Идея очень хорошая, но надо посмотреть, какая будет реализация.
Вот «Питтсбург» играет в следующем сезоне в Европе — мы приезжаем в Стокгольм, где в середине ноября дважды встретимся с «Нэшвиллом». Это уже объявлено, и значит, 100% мы там сыграем. И здесь надо дождаться такого же объявления со стороны НХЛ.
Для меня самый важный следующий этап — чтобы сборную России пустили на Олимпиаду‑2026 в Милан. Решение может быть принято этой весной. Если оно будет положительным, то легче планировать матчи НХЛ с КХЛ.
Но вы сами понимаете, что это организовать не так просто. Какой может быть формат? Обладатель Кубка Стэнли против обладателя Кубка Гагарина? Один матч в Америке, один — в России? Как это все будет выглядеть?
Я помню, сколько было красивых слов о том, что игроки НХЛ поедут на Олимпиаду в 2022 году. Мы все настроились. Но потом ковид — и все, опять мы мимо.
Кто знает, как получится в этом проекте? Я бы не хотел радоваться раньше времени, в этом нет смысла. Пусть сначала все организуют. А так, конечно, это очень приятная новость. Нужно играть больше международных матчей. Верю, что сборная России поедет на Олимпиаду, что наша команда сыграет в следующем Кубке мира, который НХЛ в 2028 году проведет уже на восемь сборных. Я знаю, что все наши ребята хотят сыграть за сборную России!
Вообще любая идея, когда встречается чемпион против чемпиона — это всегда ажиотаж. Я был бы рад увидеть матчи между КХЛ и НХЛ. Если получится все решить, и такие матчи в самом деле будут организованы — конечно, это очень круто, и это вызовет интерес всего хоккейного мира«, — сказал форвард “Питтсбурга”.
Ого, Путин и Трамп договорились о матчах между игроками НХЛ и КХЛ. Чего ждать?