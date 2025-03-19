Малкин об играх между КХЛ и НХЛ: «Новость бомбовая, но пусть сначала все организуют. Сейчас самое важное — чтобы сборную России пустили на Олимпиаду-2026»

Кто знает, как получится в этом проекте? Я бы не хотел радоваться раньше времени, в этом нет смысла. Пусть сначала все организуют. А так, конечно, это очень приятная новость. Нужно играть больше международных матчей. Верю, что сборная России поедет на Олимпиаду, что наша команда сыграет в следующем Кубке мира, который НХЛ в 2028 году проведет уже на восемь сборных. Я знаю, что все наши ребята хотят сыграть за сборную России!