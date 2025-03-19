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Макдэвид набирал по 3+ очка в матчах против 32 франшиз НХЛ — рекорд лиги. У Овечкина, Кучерова, Маккиннона и Кэйна по 31 команде в списке

Капитан «Эдмонтона» забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (7:1).

На счету 28-летнего канадца стало 89 (26+63) очков в 63 играх в текущем сезоне.

Макдэвид набирал по 3+ очка за матч против 32 разных франшиз, что стало новым рекордом лиги. Чтобы улучшить его, Коннору нужно либо дождаться вступления в НХЛ нового клуба, либо сменить команду и набрать 3 очка или более в матче против «Ойлерс».

У Александра Овечкина («Вашингтон»), Никиты Кучерова («Тампа»), Патрика Кэйна («Детройт») и Нэтана Маккиннона («Колорадо») есть в активе такие матчи против 31 соперника. У Леона Драйзайтля («Эдмонтон») и Евгения Малкина («Питтсбург») — против 30.

Напомним, что «Юта» вступила в НХЛ в качестве новой франшизы, хотя и унаследовала состав и управленческий штаб от «Аризоны».