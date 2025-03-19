Макдэвид набирал по 3+ очка в матчах против 32 франшиз НХЛ — рекорд лиги. У Овечкина, Кучерова, Маккиннона и Кэйна по 31 команде в списке

Макдэвид набирал по 3+ очка за матч против 32 разных франшиз, что стало новым рекордом лиги. Чтобы улучшить его, Коннору нужно либо дождаться вступления в НХЛ нового клуба, либо сменить команду и набрать 3 очка или более в матче против «Ойлерс».