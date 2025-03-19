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Мама Овечкина о любимых блюдах сына: «Голубцы, пельмени, тефтели — Настя их готовит очень вкусно. Желаю всем родителям иметь таких замечательных сыновей»

Сегодня Татьяне Овечкиной исполняется 75 лет. Она является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу (1976, 1980).

Источник: Спортс"

— Какое у Саши любимое блюдо?

— Голубцы, пельмени, тефтели. Настя (Настасия Овечкина, жена Александра — Спортс«“) их готовит очень вкусно.

— Что тяжелее — быть мамой Александра Овечкина или бабушкой внуков?

— Очень хорошо и легко быть и мамой, и бабушкой. Я желаю всем родителям иметь таких замечательных сыновей, чтобы у них все получалось по жизни, сбывались бы все их желания.

Пусть все сбудется у детей, а родители им помогут, — сказала Татьяна Овечкина.

Овечкин назвал маму любимой спортсменкой всех времен. Уилсон выбрал свою жену, Алексеев — Шарапову, Протас — Соболенко, также игроки «Вашингтона» упомянули Симону Байлс и Серену Уильямс.