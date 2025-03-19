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Мама Овечкина о семье сына: «Его жена — замечательная мать и прекрасный кулинар, потрясающе готовит. Саша садится уставший после игры — его ждут домашние котлетки»

Сегодня Татьяне Овечкиной исполняется 75 лет. Она является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу (1976, 1980).

Источник: Спортс"

— Как Александра поддерживает семья?

— Очень здорово, и так должно быть. Семья — это святое. Когда хорошо — семья рядом, когда плохо — тоже.

У Саши замечательная семья, хорошая жена. Настя очень хорошо Сашу понимает, идет навстречу. У них отличные отношения.

Как мама скажу: Настя (Настасия Овечкина, жена Александра — Спортс«“) — прекрасный кулинар. Она потрясающе готовит все, что Саша любит. Особенно когда он приходит уставший после игры. Садится за стол, и его ждут домашние котлетки, и одно любимое блюдо, и другое…

Кроме того, что Настя — прекрасная жена, она еще замечательная мать. Дети ее обожают, слушаются. Настя строго посмотрит на сыновей, а они уже знают, что были не правы и начинают говорить: «Мамочка… Папочка…».

А когда родителей нет, они стоят на головах, — сказала Татьяна Овечкина.

Мама Овечкина о любимых блюдах сына: «Голубцы, пельмени, тефтели — Настя их готовит очень вкусно. Желаю всем родителям иметь таких замечательных сыновей».