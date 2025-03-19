Ротенберг об играх между КХЛ и НХЛ: «Трамп поздравлял Овечкина, Путин основал КХЛ — так исторически сложилось. Через хоккей можем спасти наш спорт и вернуться на международную арену»

Подобная инициатива, конечно, это замечательно. Мы знаем, что исторически уже были такие матчи. Можно рассмотреть проведение таких матчей на уровне клубов КХЛ и НХЛ. Такой опыт у нас уже есть. Такие матчи можно провести, например, в Санкт‑Петербурге, на новой арене.