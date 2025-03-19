"Весь мир с замиранием сердца следит за тем, как наш Александр Овечкин догоняет Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в НХЛ.
Конечно, Александр — лучший в НХЛ, но мы с вами это и так знаем. А вот постоянное следование чужой повестке ни к чему хорошему не приводит — что в политике, что в культуре, что в спорте.
Вы знаете, кто рекордсмен по шайбам в КХЛ? Сергей Мозякин. А кто на втором месте? Вадим Шипачев. Но эту информацию нужно специально искать в спортивных СМИ, из каждого утюга об этом не сообщают.
Поэтому очень хорошо, что помимо политических и военных вопросов Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили совместные матчи НХЛ и КХЛ.
Мастерства нашим игрокам не занимать, а вот информированность мировой общественности о рекордах нашей лиги нужно поднимать«, — написала заместитель генерального директора “Газпром‑Медиа Холдинг” Тина Канделаки.
Ротенберг об играх между КХЛ и НХЛ: «Трамп поздравлял Овечкина, Путин основал КХЛ — так исторически сложилось. Через хоккей можем спасти наш спорт и вернуться на международную арену».