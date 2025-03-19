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Тина Канделаки: «Мир следит, как наш Овечкин догоняет Гретцки по голам в НХЛ. А кто рекордсмен в КХЛ? Следование чужой повестке ни к чему хорошему не приводит»

Вчера Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

Источник: Спортс"

"Весь мир с замиранием сердца следит за тем, как наш Александр Овечкин догоняет Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в НХЛ.

Конечно, Александр — лучший в НХЛ, но мы с вами это и так знаем. А вот постоянное следование чужой повестке ни к чему хорошему не приводит — что в политике, что в культуре, что в спорте.

Вы знаете, кто рекордсмен по шайбам в КХЛ? Сергей Мозякин. А кто на втором месте? Вадим Шипачев. Но эту информацию нужно специально искать в спортивных СМИ, из каждого утюга об этом не сообщают.

Поэтому очень хорошо, что помимо политических и военных вопросов Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили совместные матчи НХЛ и КХЛ.

Мастерства нашим игрокам не занимать, а вот информированность мировой общественности о рекордах нашей лиги нужно поднимать«, — написала заместитель генерального директора “Газпром‑Медиа Холдинг” Тина Канделаки.

Ротенберг об играх между КХЛ и НХЛ: «Трамп поздравлял Овечкина, Путин основал КХЛ — так исторически сложилось. Через хоккей можем спасти наш спорт и вернуться на международную арену».