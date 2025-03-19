Познер считает рекорд Овечкина главным событием в спорте за 10 лет: «Не только для России, но и для Канады, США, Чехии, Финляндии, Швеции. Стран, где хоккей — одна из главных игр»

— Если Овечкин побьет рекорд Гретцки, это будет главным событием в российском спорте за последние 10 лет?
— Не только для России, но и для Канады, США, Чехии, Финляндии, Швеции: стран, где хоккей — одна из главных игр.
Все говорили, что перекрыть великого Гретцки никогда и никому не удастся. И вот, похоже, что удастся, причем именно в этом году. Это событие совершенно выдающееся для хоккея.
Россияне вправе гордиться таким легендарным спортсменом, как Овечкин, — заявил телеведущий Владимир Познер.
Тина Канделаки: «Мир следит, как наш Овечкин догоняет Гретцки по голам в НХЛ. А кто рекордсмен в КХЛ? Следование чужой повестке ни к чему хорошему не приводит».