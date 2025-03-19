Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Познер считает рекорд Овечкина главным событием в спорте за 10 лет: «Не только для России, но и для Канады, США, Чехии, Финляндии, Швеции. Стран, где хоккей — одна из главных игр»

Капитану «Вашингтона» осталось забросить семь шайб, чтобы догнать Уэйна Гретцки (894) по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: Спортс"

— Если Овечкин побьет рекорд Гретцки, это будет главным событием в российском спорте за последние 10 лет?

— Не только для России, но и для Канады, США, Чехии, Финляндии, Швеции: стран, где хоккей — одна из главных игр.

Все говорили, что перекрыть великого Гретцки никогда и никому не удастся. И вот, похоже, что удастся, причем именно в этом году. Это событие совершенно выдающееся для хоккея.

Россияне вправе гордиться таким легендарным спортсменом, как Овечкин, — заявил телеведущий Владимир Познер.

Тина Канделаки: «Мир следит, как наш Овечкин догоняет Гретцки по голам в НХЛ. А кто рекордсмен в КХЛ? Следование чужой повестке ни к чему хорошему не приводит».