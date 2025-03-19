Журова о матчах между КХЛ и НХЛ: «Не сомневалась, что Трамп и Путин об этом договорятся. Надеюсь, Овечкин к тому моменту уже будет с рекордом, это добавит еще больше значимости»

"Я даже не сомневалась, что Трамп и Путин об этом договорятся. Я еще недели три назад говорила, что будет такая встреча. Предлагали футбольный матч организовать, но я была уверена, что будет именно хоккейный с Овечкиным, Бобровским и всеми остальными нашими прекрасными хоккеистами из НХЛ и КХЛ.
Допускаю, что эта игра состоится до ЧМ-2026, а сама трансляция по популярности даже перегонит чемпионат мира. Международная Федерация хоккея еще будет завидовать, что не допустила наших спортсменов, так как по популярности такая игра точно войдет в историю. Здесь вопрос в том, когда у НХЛ закончится сезон.
Надеюсь, к тому моменту Саша Овечкин уже будет с рекордом, и это добавит еще больше значимости такому матчу", — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.
Журова об игре НХЛ и КХЛ: «Сделала бы пятерку Путина с Фетисовым, Кожевниковым, Касатоновым, Буре. Сможет ли Трамп выйти, не знаю. Составы должны быть смешанными. Не может же Овечкин играть за США».