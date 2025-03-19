Журова о матчах между КХЛ и НХЛ: «Не сомневалась, что Трамп и Путин об этом договорятся. Надеюсь, Овечкин к тому моменту уже будет с рекордом, это добавит еще больше значимости»

"Я даже не сомневалась, что Трамп и Путин об этом договорятся. Я еще недели три назад говорила, что будет такая встреча. Предлагали футбольный матч организовать, но я была уверена, что будет именно хоккейный с Овечкиным, Бобровским и всеми остальными нашими прекрасными хоккеистами из НХЛ и КХЛ.