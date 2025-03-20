Стали известны точные причины смерти хоккеиста Федора Малыхина

Малыхин был капитаном «Автомобилиста», а Кубок Гагарина с казанцами он завоевал в 2018 году. Также в КХЛ он выступал за челябинский «Трактор», московский «Спартак» и подмосковный «Витязь», а последним клубом форварда был омский «Авангард», за который тот играл в сезоне-2022/23. Всего на счету Малыхина 548 матчей в КХЛ, в которых забросил 107 шайб и сделал 113 передач.