Стали известны точные причины смерти хоккеиста Федора Малыхина

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Бывший хоккеист екатеринбургского «Автомобилиста» и обладатель Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса» Федор Малыхин скончался из-за сердечной недостаточности, сообщает «Бизнес Online».
В распоряжении издания оказалось официальное заключение о смерти 34-летнего нападающего. Из него следует, что он ушел из жизни «из-за сердечной левожелудочковой недостаточности и внезапной сердечной смерти».
О смерти Малыхина стало известно во вторник, 18 марта. Похороны хоккеиста пройдут в Екатеринбурге 21 марта. Память игрока почтили минутой молчания на матчах регулярного чемпионата КХЛ, прошедших 18 марта.
Малыхин был капитаном «Автомобилиста», а Кубок Гагарина с казанцами он завоевал в 2018 году. Также в КХЛ он выступал за челябинский «Трактор», московский «Спартак» и подмосковный «Витязь», а последним клубом форварда был омский «Авангард», за который тот играл в сезоне-2022/23. Всего на счету Малыхина 548 матчей в КХЛ, в которых забросил 107 шайб и сделал 113 передач.