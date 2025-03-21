«Вашингтон» первым в текущем сезоне НХЛ вышел в плей-офф, в прошлом — последним. Это первый такой прыжок при 16 командах в розыгрыше

Ранее ни одной команде при формате плей-офф с участием 16 команд (с сезона-1979/80, исключением стал сезон-2019/20, когда из-за пандемии плей-офф был проведен с участием 24 команд) не удавалось первой забронировать место в плей-офф после получения последней путевки в предыдущем сезоне.