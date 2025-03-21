«Вашингтон» первым в текущем сезоне НХЛ вышел в плей-офф, в прошлом — последним. Это первый такой прыжок при 16 командах в розыгрыше

В прошлом сезоне «столичные» стали последним клубом лиги, попавшим в розыгрыш плей-офф (тоже за счет победы над «Филадельфией»). В первом раунде клуб уступил «Рейнджерс» (0−4).
Ранее ни одной команде при формате плей-офф с участием 16 команд (с сезона-1979/80, исключением стал сезон-2019/20, когда из-за пандемии плей-офф был проведен с участием 24 команд) не удавалось первой забронировать место в плей-офф после получения последней путевки в предыдущем сезоне.
В текущем сезоне «Кэпиталс» набрали 100 очков в 69 играх и лидируют в общей таблице лиги, опережая «Виннипег» (100 в 70) за счет матча в запасе.