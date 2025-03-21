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Овечкин установил рекорд НХЛ по числу сезонов с 35+ шайбами (15). Капитан «Вашингтона» опередил Гартнера, среди действующих игроков по 8 таких сезонов у Стэмкоса и Кросби

Капитан «Вашингтона» забросил 35-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ в матче против «Филадельфии» (3:2).

Источник: Спортс"

Этот гол также стал для россиянина 888-м в истории регулярных чемпионатов. Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (894 гола).

Александр Овечкин стал лидером НХЛ по числу сезонов с 35+ голами. Для нападающего «Кэпиталс» это 15-й такой сезон.

Он опередил Майк Гартнер, у которого 14 сезонов с минимум 35 голами. По 13 таких сезонов провели Уэйн Гретцки и Марсель Дионн. Среди действующих хоккеистов по 8 таких сезонов в активе Стивена Стэмкоса и Сидни Кросби.

Овечкин набрал 57 (35+22) очков в 53 матчах текущего чемпионата.