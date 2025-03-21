Овечкин установил рекорд НХЛ по числу сезонов с 35+ шайбами (15). Капитан «Вашингтона» опередил Гартнера, среди действующих игроков по 8 таких сезонов у Стэмкоса и Кросби

Этот гол также стал для россиянина 888-м в истории регулярных чемпионатов. Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (894 гола).
Александр Овечкин стал лидером НХЛ по числу сезонов с 35+ голами. Для нападающего «Кэпиталс» это 15-й такой сезон.
Он опередил Майк Гартнер, у которого 14 сезонов с минимум 35 голами. По 13 таких сезонов провели Уэйн Гретцки и Марсель Дионн. Среди действующих хоккеистов по 8 таких сезонов в активе Стивена Стэмкоса и Сидни Кросби.
Овечкин набрал 57 (35+22) очков в 53 матчах текущего чемпионата.