Овечкин установил рекорд НХЛ по числу сезонов с 35+ шайбами (15). Капитан «Вашингтона» опередил Гартнера, среди действующих игроков по 8 таких сезонов у Стэмкоса и Кросби

Он опередил Майк Гартнер, у которого 14 сезонов с минимум 35 голами. По 13 таких сезонов провели Уэйн Гретцки и Марсель Дионн. Среди действующих хоккеистов по 8 таких сезонов в активе Стивена Стэмкоса и Сидни Кросби.