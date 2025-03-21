Вячеслав Фетисов: «Гретцки понимает, что рано или поздно Овечкин побьет рекорд. Публично завидовать и открещиваться не в правилах великого»

Хотя он сказал, что с удовольствием поприсутствует на той игре, где будет побит его рекорд. Это говорит и про fair play, и про спортивные принципы, мужскую игру под названием хоккей: Гретцки понимает, что рано или поздно Саша побьет этот рекорд, и публично завидовать и открещиваться — это не в правилах великого, а он великий хоккеист", — заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.