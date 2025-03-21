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Вячеслав Фетисов: «Гретцки понимает, что рано или поздно Овечкин побьет рекорд. Публично завидовать и открещиваться не в правилах великого»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (888 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Источник: Спортс"

"Сейчас вся команда радуется каждому голу, болельщики и вся Северная Америка следит за этой гонкой, и про Гретцки вспоминают уже последние несколько месяцев ежедневно.

Люди по-разному реагируют на все, и то, что публично говорит Уэйн, показывает, что он профессионал и радуется тому, что кто-то посягнул и приближается к немыслимому результату, которого он добился. Так что посмотрим на его реакцию.

Хотя он сказал, что с удовольствием поприсутствует на той игре, где будет побит его рекорд. Это говорит и про fair play, и про спортивные принципы, мужскую игру под названием хоккей: Гретцки понимает, что рано или поздно Саша побьет этот рекорд, и публично завидовать и открещиваться — это не в правилах великого, а он великий хоккеист", — заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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