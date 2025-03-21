Бирон о броске Овечкина: «Это страшно. С другими игроками я мог предугадать, что они собираются делать. А с Ови оставалось только надеяться и молиться большую часть времени»

В случаях с другими игроками я чувствовал, что мог немного предугадать, что они собираются делать и как они бросают шайбу. А с Овечкиным большую часть времени оставалось только надеяться и молиться", — сказал бывший вратарь клубов НХЛ Мартен Бирон.