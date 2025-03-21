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Бирон о броске Овечкина: «Это страшно. С другими игроками я мог предугадать, что они собираются делать. А с Ови оставалось только надеяться и молиться большую часть времени»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (888 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

Бирон пропустил четыре гола от Овечкина. Экс-голкипер сравнил бросок россиянина с «ударом отбойного молотка, который пытается пробить тебя насквозь».

"Это страшно. Я имею в виду, это часть работы, верно? Ты вратарь, и ты будешь сталкиваться с лучшими парнями и лучшими снайперами. Но с Ови все всегда было как-то иначе.

В случаях с другими игроками я чувствовал, что мог немного предугадать, что они собираются делать и как они бросают шайбу. А с Овечкиным большую часть времени оставалось только надеяться и молиться", — сказал бывший вратарь клубов НХЛ Мартен Бирон.