Бирон о броске Овечкина: «Это страшно. С другими игроками я мог предугадать, что они собираются делать. А с Ови оставалось только надеяться и молиться большую часть времени»

Бирон пропустил четыре гола от Овечкина. Экс-голкипер сравнил бросок россиянина с «ударом отбойного молотка, который пытается пробить тебя насквозь».
"Это страшно. Я имею в виду, это часть работы, верно? Ты вратарь, и ты будешь сталкиваться с лучшими парнями и лучшими снайперами. Но с Ови все всегда было как-то иначе.
В случаях с другими игроками я чувствовал, что мог немного предугадать, что они собираются делать и как они бросают шайбу. А с Овечкиным большую часть времени оставалось только надеяться и молиться", — сказал бывший вратарь клубов НХЛ Мартен Бирон.