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«Бостон» проиграл 6-й матч подряд — 2:7 от «Лос-Анджелеса» при 13 бросках. Команда Сакко идет 13-й на Востоке

Команда тренера Джо Сакко уступила «Лос-Анджелесу» (2:7) на выезде в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

При этом «Брюинс» нанесли 13 бросков в створ ворот за весь матч. «Кингс» выполнили 23 броска. Голкипер «Бостона» Джереми Сваймен отбил 16 бросков — у него 69,6% отраженных бросков в этой встрече.

Серия поражений «Бостона» продлилась до шести матчей — также ранее они уступили «Оттаве» (3:6), «Тампе» (2:6), «Баффало» (2:3 ОТ), «Вегасу» (1:5) и «Сан-Хосе» (1:3).

Команда занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 69 баллов в 72 матчах.

«Бостон» продолжит регулярный чемпионат матчем против «Анахайма».