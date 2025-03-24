«Бостон» проиграл 6-й матч подряд — 2:7 от «Лос-Анджелеса» при 13 бросках. Команда Сакко идет 13-й на Востоке

При этом «Брюинс» нанесли 13 бросков в створ ворот за весь матч. «Кингс» выполнили 23 броска. Голкипер «Бостона» Джереми Сваймен отбил 16 бросков — у него 69,6% отраженных бросков в этой встрече.
Серия поражений «Бостона» продлилась до шести матчей — также ранее они уступили «Оттаве» (3:6), «Тампе» (2:6), «Баффало» (2:3 ОТ), «Вегасу» (1:5) и «Сан-Хосе» (1:3).
Команда занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 69 баллов в 72 матчах.
«Бостон» продолжит регулярный чемпионат матчем против «Анахайма».