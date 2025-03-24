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Павел Погребняк: «Достижение Овечкина будет более значимым событием, чем рекорды Дзюбы. Это два мастера, которые в непростое для России время радуют нас бомбардирскими способностями»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (888 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

Артем Дзюба забил 31-й гол за сборную России в товарищеском матче против Гренады (5:0) и установил новый рекорд по количеству мячей за национальную команду, опередив Александра Кержакова (30). Ранее он также установил рекорд по количеству голов в российском футболе.

"Рекорд Овечкина будет масштабным событием. Недавно Артем Дзюба тоже установил рекорды. Это два мастера, которые в непростое время для Российской Федерации радуют нас своими бомбардирскими способностями. Это круто, что мы о них говорим.

Но достижение Овечкина для всего мира будет более значимым событием, чем рекорды Дзюбы«, — сказал бывший футболист “Зенита” Павел Погребняк.