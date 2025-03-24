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Вадим Бердников: «Овечкин — просто машина, паровоз. Сейчас даже болельщики соперника радуются, когда он забивает. Настолько его уважают и хотят увидеть рекорд»

Капитан "Вашингтона идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (888 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

— Самое обсуждаемое событие — это погоня Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. Вас наверняка не удивляет его форма?

— Помню, когда летом люди критиковали его физическую форму. Но я тогда уже говорил, что он будет готов к началу сезона. И Овечкин — это просто машина, паровоз.

Я даже не знаю, сколько раз он всем все доказал. Это не удивляет и только радует. Красавчик — что еще сказать?

Будет супер, если он в этом сезоне побьет рекорд. Если нет — побьет в следующем, без разницы. И так во всех городах приходили на Овечкина посмотреть, а сейчас еще даже болельщики соперника радуются, когда он забивает. Настолько его уважают люди и хотят увидеть рекорд.

— Овечкин может забить и тысячу голов?

— Конечно. Думаю, он поставит максимальный рекорд, чтобы его потом нереально было превзойти, — сказал экс-игрок клубов Фонбет чемпионата КХЛ Вадим Бердников.