Вадим Бердников: «Овечкин — просто машина, паровоз. Сейчас даже болельщики соперника радуются, когда он забивает. Настолько его уважают и хотят увидеть рекорд»

— Самое обсуждаемое событие — это погоня Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. Вас наверняка не удивляет его форма?
— Помню, когда летом люди критиковали его физическую форму. Но я тогда уже говорил, что он будет готов к началу сезона. И Овечкин — это просто машина, паровоз.
Я даже не знаю, сколько раз он всем все доказал. Это не удивляет и только радует. Красавчик — что еще сказать?
Будет супер, если он в этом сезоне побьет рекорд. Если нет — побьет в следующем, без разницы. И так во всех городах приходили на Овечкина посмотреть, а сейчас еще даже болельщики соперника радуются, когда он забивает. Настолько его уважают люди и хотят увидеть рекорд.
— Овечкин может забить и тысячу голов?
— Конечно. Думаю, он поставит максимальный рекорд, чтобы его потом нереально было превзойти, — сказал экс-игрок клубов Фонбет чемпионата КХЛ Вадим Бердников.