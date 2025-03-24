Вадим Бердников: «Овечкин — просто машина, паровоз. Сейчас даже болельщики соперника радуются, когда он забивает. Настолько его уважают и хотят увидеть рекорд»

Будет супер, если он в этом сезоне побьет рекорд. Если нет — побьет в следующем, без разницы. И так во всех городах приходили на Овечкина посмотреть, а сейчас еще даже болельщики соперника радуются, когда он забивает. Настолько его уважают люди и хотят увидеть рекорд.