Бердников об Овечкине: «Он предан России и “Динамо”, закончит свои дела в НХЛ и поедет домой. Любая лига позавидует КХЛ, если там будет Александр»

— Это будет в принципе логично. Мы знаем все, как Овечкин предан России и «Динамо». Я думаю, что он на 99,9% вернется именно в свой родной клуб. За следующий сезон он точно закончит свои дела в НХЛ и с чистой совестью поедет домой.