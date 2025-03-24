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Бердников об Овечкине: «Он предан России и “Динамо”, закончит свои дела в НХЛ и поедет домой. Любая лига позавидует КХЛ, если там будет Александр»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (888 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

— Овечкин заявил, что в 2026 году может вернуться в «Динамо»…

— Это будет в принципе логично. Мы знаем все, как Овечкин предан России и «Динамо». Я думаю, что он на 99,9% вернется именно в свой родной клуб. За следующий сезон он точно закончит свои дела в НХЛ и с чистой совестью поедет домой.

Дай бог, чтобы здоровье позволило, и он бы закончил за родное «Динамо», за которое и начинал. Очень приятно, что мне удалось даже поиграть против него в КХЛ во время локаута.

— Его возвращение в КХЛ будет событием не только болельщиков, но и для игроков?

— Это будет просто нереально, огромный плюс. Думаю, что любая лига позавидует КХЛ, если там будет играть Овечкин, — сказал экс-игрок клубов Фонбет чемпионата КХЛ Вадим Бердников.