Ги Буше об Овечкине: «В “Тампе” мы старались перекрыть его офис, но нельзя сдерживать таких игроков все время. Стэмкос боролся за звание лучшего снайпера и очень гордился, что забил больше Александ

У меня сохранились очень неприятные воспоминания о его матчах против нас. Но есть и положительные воспоминания: в плей‑офф «Вашингтон» был сильнейшей командой, которая, как предполагали, могла остановить нас, но мы обыграли их в четырех матчах. Да, мы проделали очень хорошую работу.