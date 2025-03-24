Ги Буше об Овечкине: «В “Тампе” мы старались перекрыть его офис, но нельзя сдерживать таких игроков все время. Стэмкос боролся за звание лучшего снайпера и очень гордился, что забил больше Александ

У нас в «Тампе» был Стэмкос, который боролся с Овечкиным за звание лучшего снайпера. Ему было прикольно пройти отметку в 60 шайб [в сезоне-2011/12] и забросить больше, чем Овечкин. Он очень этим гордился, как и мы все.
Тренируя такого игрока, как Стэмкос, я научился, как правильно защищаться против Овечкина. При игре в меньшинстве мы старались закрыть зоны броска из офиса, ему приходилось смещаться, маневрировать, но он все равно мог забросить из любой позиции.
У меня сохранились очень неприятные воспоминания о его матчах против нас. Но есть и положительные воспоминания: в плей‑офф «Вашингтон» был сильнейшей командой, которая, как предполагали, могла остановить нас, но мы обыграли их в четырех матчах. Да, мы проделали очень хорошую работу.
Так всегда происходит с хорошими игроками: вы можете сдерживать их некоторое время, но вы не можете сдерживать их все время«, — сказал главный тренер “Авангарда”, ранее работавший в “Тампе”, “Оттаве” и в штабе “Торонто”.