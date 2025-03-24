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Фомичев об Овечкине: «Он соблюдал законы хоккейной иерархии, будучи молодым — собирал шайбы после раскатки. Где-то его не ставили в состав, он становился злее по-спортивному»

"Как молодой парень, он соблюдал все законы хоккейной иерархии: как и чему надо учиться, как себя вести вне льда, на льду, разговаривать с ветеранами. В сборной были звезды, а он молодой, он хочет учиться и быть в будущем среди них.

Да, он также собирал шайбы после раскатки — это нормально. В то время в Суперлиге были возрастные команды, где самые молодые игроки по 24 года, и они тоже собирали шайбы.

Он играл с моим братом в одной команде. Я знал, что у него просто сумасшедший характер, желание быть лучшим. На Кубке мира и чемпионате мира он все это и показывал, был самым молодым в команде.

Возможно, в каких-то матчах он не получал достаточно много времени, где-то его не ставили в состав. От этого его по-спортивному брала злость, он становился только злее, мотивированней, и это было видно по нему«, — сказал бывший вратарь и эксперт “КХЛ ТВ”.