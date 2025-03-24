Фомичев об Овечкине: «Он соблюдал законы хоккейной иерархии, будучи молодым — собирал шайбы после раскатки. Где-то его не ставили в состав, он становился злее по-спортивному»

Да, он также собирал шайбы после раскатки — это нормально. В то время в Суперлиге были возрастные команды, где самые молодые игроки по 24 года, и они тоже собирали шайбы.
Он играл с моим братом в одной команде. Я знал, что у него просто сумасшедший характер, желание быть лучшим. На Кубке мира и чемпионате мира он все это и показывал, был самым молодым в команде.
Возможно, в каких-то матчах он не получал достаточно много времени, где-то его не ставили в состав. От этого его по-спортивному брала злость, он становился только злее, мотивированней, и это было видно по нему«, — сказал бывший вратарь и эксперт “КХЛ ТВ”.