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Демко отразил 22 из 25 бросков «Нью-Джерси» и 3 из 4 буллитов в серии в первом матче после травмы. Вратарь «Ванкувера» пропустил 15 игр

Вратарь «Кэнакс» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:3 Б).

29-летний американец пропустил 15 игр из-за травмы нижней части тела, полученной 8 февраля в матче с «Торонто».

Демко отразил 22 из 25 бросков «Девилс» в основное время и в овертайме. В серии буллитов он справился с 3 из 4 попыток игроков соперника и в итоге был признан третьей звездой встречи.

В текущем сезоне Тэтчер провел 18 матчей (7 побед, 89,0% сэйвов, коэффициент надежности 2,87). Он пропустил старт регулярки из-за травмы, полученной в плей-офф в прошлом году.

С 78 очками в 71 матче «Ванкувер» продолжает гонку за место в плей-офф в Западной конференции. От идущего на 2-м месте в зоне wild card «Сент-Луиса» (81 в 72) команду Рика Токкета отделяет 3 очка.