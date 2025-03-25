Демко отразил 22 из 25 бросков «Нью-Джерси» и 3 из 4 буллитов в серии в первом матче после травмы. Вратарь «Ванкувера» пропустил 15 игр

29-летний американец пропустил 15 игр из-за травмы нижней части тела, полученной 8 февраля в матче с «Торонто».
Демко отразил 22 из 25 бросков «Девилс» в основное время и в овертайме. В серии буллитов он справился с 3 из 4 попыток игроков соперника и в итоге был признан третьей звездой встречи.
В текущем сезоне Тэтчер провел 18 матчей (7 побед, 89,0% сэйвов, коэффициент надежности 2,87). Он пропустил старт регулярки из-за травмы, полученной в плей-офф в прошлом году.
С 78 очками в 71 матче «Ванкувер» продолжает гонку за место в плей-офф в Западной конференции. От идущего на 2-м месте в зоне wild card «Сент-Луиса» (81 в 72) команду Рика Токкета отделяет 3 очка.