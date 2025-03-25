— Он не может быть фаворитом хотя бы потому, что именно «Магнитка» — действующий обладатель Кубка Гагарина. Чемпионский опыт — большой фактор, мы в этом убеждались и в ЦСКА. Плюс «Металлург» исправил все проблемы старта и в общем-то накатил на финиш чемпионата.