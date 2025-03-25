— Был в Омске на нескольких матчах «Авангарда». Безусловно, омская команда в Новом году преобразилась. Мне бросилась в глаза безупречная самоотдача хоккеистов, что в том числе говорит о высокой внутренней конкуренции в команде.
Ну и заметны изменения в тактике. «Авангард» играет более активно, чем на старте сезона, два форварда постоянно в прессинге. Видимо, для многих соперников такая агрессия Омска на финише чемпионата стала сюрпризом.
На мой взгляд, серия «Авангарда» и «Магнитки» станет главным украшением первого раунда на Востоке.
— «Авангард», даже не имея преимущества своего поля, — фаворит?
— Он не может быть фаворитом хотя бы потому, что именно «Магнитка» — действующий обладатель Кубка Гагарина. Чемпионский опыт — большой фактор, мы в этом убеждались и в ЦСКА. Плюс «Металлург» исправил все проблемы старта и в общем-то накатил на финиш чемпионата.
Таким образом, встречаются две команды на пике своей формы. Тут без фаворитов. С вероятностью семи матчей, — сказал бывший тренер ЦСКА.