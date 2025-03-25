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Тарасенко сделал передачу в матче с «Ютой». У форварда «Детройта» 28 очков в 68 играх в сезоне при «минус 15»

Форвард «Детройта» выступил единственным ассистентом при шайбе Эльмера Седерблума в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Солт-Лейк-Сити (5:1).

На счету 33-летнего россиянина 28 (9+19) очков в 68 играх в текущем сезоне при полезности «минус 15».

Сегодня Тарасенко (13:03, 0:53 — в большинстве, «+2») не бросал в створ. Статистика потерь и перехватов — 1:1.