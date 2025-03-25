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«Трактор» как минимум должен играть в финале, другие результаты уже будут считаться провальными. Пора брать Кубок Гагарина". Экс-директор клуба о плей-офф

Челябинцы заняли первое место в Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ и сыграют с «Адмиралом» в первом раунде Кубка Гагарина.

«Пришло время, чтобы “Трактор” брал Кубок Гагарина. На команду денег не жалели, все условия для нее создали. У ребят хорошие контракты, и состав подобрали серьезный.

У нас надежда на очень высокий результат. Город заслужил, болельщики заслужили и уже заждались. Нужна новая арена, тысяч на 20, и надеемся, что после победы ее построят.

В том, что Бенуа Гру проводит первый сезон в КХЛ, нет ничего страшного. Он же не новичок в хоккее. Гру — опытный тренер, выигрывал чемпионат мира среди молодежных команд. «Трактор» как минимум должен играть в финале, а другие результаты уже будут считаться провальными", — сказал Андрей Баландин.