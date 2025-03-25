В том, что Бенуа Гру проводит первый сезон в КХЛ, нет ничего страшного. Он же не новичок в хоккее. Гру — опытный тренер, выигрывал чемпионат мира среди молодежных команд. «Трактор» как минимум должен играть в финале, а другие результаты уже будут считаться провальными", — сказал Андрей Баландин.