Кожевников о матчах между КХЛ и НХЛ: «Если будут играть сборные лиг, нам придется тяжело. Если за нас сыграют наши игроки из НХЛ, то почему нет? Трамп вроде бы хорошо относится к Овечкину»

Если будут играть сборные игроков НХЛ и КХЛ, то нам, откровенно говоря, придется тяжело. При всем уважении к нашему российскому хоккею, надо сказать прямо — мы поставщики талантов в команды НХЛ, ведь все сильнейшие играют там. А если за нашу сборную сыграют наши хоккеисты из клубов НХЛ, то почему нет? Трамп ведь вроде бы очень хорошо относится к Александру Овечкину и, наверное, захочет его увидеть в этих матчах. Поэтому, скорее всего, за нашу сборную будут выступать хоккеисты из НХЛ, которые хорошо известны в США.