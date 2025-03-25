Кожевников о матчах между КХЛ и НХЛ: «Если будут играть сборные лиг, нам придется тяжело. Если за нас сыграют наши игроки из НХЛ, то почему нет? Трамп вроде бы хорошо относится к Овечкину»

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержал идею президента РФ Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.
"У нас есть такие люди, которые бегут вперед и говорят о том, что уже ведут переговоры. Но ведь никто не знает про формат этих матчей, будут ли играть клубы из двух лиг, или сборные России и США.
Если будут играть сборные игроков НХЛ и КХЛ, то нам, откровенно говоря, придется тяжело. При всем уважении к нашему российскому хоккею, надо сказать прямо — мы поставщики талантов в команды НХЛ, ведь все сильнейшие играют там. А если за нашу сборную сыграют наши хоккеисты из клубов НХЛ, то почему нет? Трамп ведь вроде бы очень хорошо относится к Александру Овечкину и, наверное, захочет его увидеть в этих матчах. Поэтому, скорее всего, за нашу сборную будут выступать хоккеисты из НХЛ, которые хорошо известны в США.
Кто может возглавить нашу сборную? Я думаю, что это решит руководство КХЛ, оно знает, кого из специалистов поставить. И Федерация хоккея России это согласует", — сказал двукратный олимпийский чемпион.