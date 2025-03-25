Рыбин о словах Овечкина про «Динамо»: «После 20 лет в НХЛ летать по 8 часов в Хабаровск или Владивосток… Малкин честно сказал, что не вернется, наверное»

— Я хотел бы в это верить. Сотни мальчишек, для кого Овечкин является хоккейным кумиром, хотели бы это увидеть. Но, честно скажу, немного скептически к этому бы отнесся, так как после 20 лет в НХЛ вернуться сюда и летать по восемь часов в Хабаровск или Владивосток… Не знаю, не верю. Но, надеюсь, что ошибаюсь.