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Рыбин о словах Овечкина про «Динамо»: «После 20 лет в НХЛ летать по 8 часов в Хабаровск или Владивосток… Малкин честно сказал, что не вернется, наверное»

Ранее 39-летний форвард заявил, что не планирует продлевать контракт с «Вашингтоном», который действует до 2026 года, и вернется в московское «Динамо».

Источник: Спортс"

— Недавно Александр Овечкин заявил, что будет рад вернуться в родной клуб в следующем году, когда истечет контракт с «Вашингтоном». Как думаете, сможет нападающий завоевать трофей с «Динамо» перед завершением карьеры?

— Я хотел бы в это верить. Сотни мальчишек, для кого Овечкин является хоккейным кумиром, хотели бы это увидеть. Но, честно скажу, немного скептически к этому бы отнесся, так как после 20 лет в НХЛ вернуться сюда и летать по восемь часов в Хабаровск или Владивосток… Не знаю, не верю. Но, надеюсь, что ошибаюсь.

Тот же Малкин честно сказал, что, наверное, уже нет. Сыграть прощальный матч, серию какую-нибудь, да, наверное, это было бы круто. Наш хоккей это подняло бы на несколько ступенек. Но провести полноценный сезон — не знаю, — сказал бывший нападающий сборной России.