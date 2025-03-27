Жамнов о победе над «Северсталью»: «Спартаку» нельзя так начинать матч — в плей-офф отыгрываться намного тяжелее. Такие ошибки мы не совершали в регулярном чемпионате"

— Вы говорили, что не стоит ждать игры под стать счету 8:6. Вы удивлены тем, как развивалась эта игра — с большим количеством ошибок и моментов?
— Все мы люди, все ошибаемся. Поговорим и постараемся убрать те ошибки, которые мы совершаем в обороне.
— Вы чувствуете, что команда должна играть по-другому?
— Повторюсь, будем убирать ошибки — сыграли только первую игру, а впереди игр много. Это задача нашего тренерского штаба — убирать допущенные ошибки.
— Ошибки в матче — от психологии игроков?
— Это скорее эмоции, первая игра плей-офф — такие ошибки мы не совершали даже в регулярном чемпионате.
Может быть, только на той игре в Череповце, когда уступили 8:6. Будем разговаривать с командой.
— Вы как-то специально готовились к игре против ведущего звена «Северстали»? Был какой-то план?
— Мы разбираем все звенья, не только первое. Да, я доволен, как мы сыграли против них. Но не хотим раскрывать все карты — мы разбирали всю команду целиком.
— «Спартак» дважды отыгрывался с «минус 2». Можно ли сказать, что это было полезно для «Спартака» — команда сразу взбодрилась, и все поняли, что уже начался плей-офф, шутки в сторону…
— Да, соглашусь, шутки в сторону — нельзя так начинать игру. Будем доносить это до игроков, в плей-офф отыгрываться намного тяжелее, чем в регулярном чемпионате.
Это тоже нужно учитывать: мы и так тратим много сил в этом энергозатратном хоккее, так что постараемся все это убрать, — сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.