Козырев про 4:5 от «Спартака»: «Будем стараться, чтобы это поражение не надломило. Ждем, что лидеры “Северстали” заявят о себе и возьмут на себя ответственность»

— Мы играли неплохо, матч складывался в нашу пользу, но мы его проиграли сами себе из-за собственных ошибок.
— Нет ли опасений, что команду может надломить это поражение — дважды вели в счете, но упустили преимущество и проиграли в овертайме?
— Будем стараться, чтобы не надломило. Будем работать в этом направлении.
— У вашего ведущего звена немного не получилась игра. С чем вы это связываете — это «Спартак» хорошо сыграл, или они сами могли проявить себя лучше?
— Да, соперник готовится к нам. Мы ждем этого. У нас были моменты при игре в большинстве — и мы тоже ждем от наших лидеров, что они заявят о себе и возьмут на себя ответственность.
— У «Северстали» отличились игроки, которые в регулярном чемпионате забивали не так часто отличались — для вас это позитивный момент, что создавать моменты может не только первое звено?
— Да, это же замечательно. Вы правильно отметили, что если лидеры не забивают, то у нас есть игроки, которые могут взять игру на себя и забить гол.
— В первой половине игры показалось, что «Северсталь» выполняет больше силовых приемов, чем было в регулярном чемпионате — вы изменили мнение о важности этого компонента в игре?
— Нет, как мы играли прежде, так играем и сейчас, — сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.