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Квартальнов о победе над ЦСКА: «Обескураживающее начало для минского “Динамо”, но ребята четко отреагировали. Потом игра была равной. Возможно, нам повезло чуть больше»

Минское «Динамо» выиграло со счетом 5:2 в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Источник: Спортс"

— Было обескураживающее начало. Но ребята потом четко отреагировали. Собрались.

Концовка первого периода была хорошей. Потом игра была равной. Возможно, нам повезло чуть больше.

— Команда хорошо отреагировала на пропущенные шайбы. Довольны характером игроков?

— Я это и имел в виду, это и сказал. Мы понимали, что это первая игра, и идут какие‑то волнения.

— Со второго периода не выходил Роберт Хэмилтон. Что с ним?

— Все нормально. Решили поберечь его.

— Команда играла не грубо, было одно удаление всего. Это требование на матч и весь плей‑офф со стороны штаба?

— Против нас играли довольно хорошо.

Мы понимали, что надо быть готовыми к этому. Нормально, терпим. Это плей‑офф. Самое главное здесь — удержать эмоции, — сказал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов.