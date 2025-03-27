Квартальнов о победе над ЦСКА: «Обескураживающее начало для минского “Динамо”, но ребята четко отреагировали. Потом игра была равной. Возможно, нам повезло чуть больше»

— Было обескураживающее начало. Но ребята потом четко отреагировали. Собрались.
Концовка первого периода была хорошей. Потом игра была равной. Возможно, нам повезло чуть больше.
— Команда хорошо отреагировала на пропущенные шайбы. Довольны характером игроков?
— Я это и имел в виду, это и сказал. Мы понимали, что это первая игра, и идут какие‑то волнения.
— Со второго периода не выходил Роберт Хэмилтон. Что с ним?
— Все нормально. Решили поберечь его.
— Команда играла не грубо, было одно удаление всего. Это требование на матч и весь плей‑офф со стороны штаба?
— Против нас играли довольно хорошо.
Мы понимали, что надо быть готовыми к этому. Нормально, терпим. Это плей‑офф. Самое главное здесь — удержать эмоции, — сказал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов.