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Светлов про «Авангард»: «Шарипзянов — один из самых надежных защитников КХЛ. Рядом с ним прибавляет Чистяков, напоминающий умных и не габаритных защитников. Законодатель стиля — Макар»

Команда тренера Ги Буше выиграла со счетом 4:1 в первом матче серии первого раунда.

Источник: Спортс"

— По традиции стартовал Восток. Там самое большое внимание — классической серии «Металлурга» и «Авангарда».

В принципе чемпион повторил свой старт регулярного чемпионата, начал с раскачки — 0:2 к шестой минуте. Но второй и третий период показали, что в этой серии вся борьба впереди.

— За счет чего «Авангард» забросил такие быстрые шайбы?

— Омск показывает стабильный хоккей уже на протяжении двух месяцев.

Каждая из троек играет по одной системе, много прессинга, видна уверенность в своих силах. Плюс Омск агрессивно начинает, к чему чемпион, как показалось, не был полностью готов.

Нравится своей агрессией линия обороны «Авангарда». Дамир Шарипзянов — один из самых надежных защитников КХЛ последних лет, опытный кубковый боец.

Рядом с ним с каждой игрой прибавляет молодой Семен Чистяков.

По своему стилю он напоминает скоростных, умных и не габаритных защитников, которых так много в НХЛ. Законодатель этого стиля — Кэйл Макар из «Колорадо», — сказал бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов.