«Бостон» проиграл 7-й матч подряд — 2:6 от «Анахайма», Пастрняк набрал «минус 5». Команда Сакко пропустила 13 шайб за последние 2 игры

В прошлом матче «Брюинс» проиграли «Лос-Анджелесу» (2:7). Таким образом, в двух последних матчах команда пропустила 13 голов.
В матче против «Дакс» нападающий «Бостона» Давид Пастрняк забил гол в большинстве, но набрал «минус 5» за полезность. Такой же показатель полезности получил форвард команды Кейси Миттлстадт.
Серия поражений «Бостона» продлилась до семи матчей — также ранее они уступили «Оттаве» (3:6), «Тампе» (2:6), «Баффало» (2:3 ОТ), «Вегасу» (1:5) и «Сан-Хосе» (1:3).
Команда занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 69 баллов в 73 матчах.
«Бостон» продолжит регулярный чемпионат матчем против «Детройта».