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Озолин об Овечкине: «Было бы интересно под его бросок сесть. Вратари НХЛ говорят, что это больно. Интересно, почувствую я что-то? Реально ли поймать шайбу после его броска?»

"Мне было бы интересно сыграть против Саши Овечкина. Под его бросок сесть, попробовать хоть, как это, если вратари НХЛ говорят, что больно.

Источник: Спортс"

Но у них там вся форма обрезанная. До нас пока это не дошло. Интересно, почувствую я что-то или нет? Реально ли поймать шайбу после его броска, можно ли ее увидеть вообще? «- сказал 24-летний голкипер “Нефтехимика” Ярослав Озолин.