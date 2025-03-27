Озолин об Овечкине: «Было бы интересно под его бросок сесть. Вратари НХЛ говорят, что это больно. Интересно, почувствую я что-то? Реально ли поймать шайбу после его броска?»

Но у них там вся форма обрезанная. До нас пока это не дошло. Интересно, почувствую я что-то или нет? Реально ли поймать шайбу после его броска, можно ли ее увидеть вообще? «- сказал 24-летний голкипер “Нефтехимика” Ярослав Озолин.