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Депутат Свищев: «Гашеку надо перестать гавкать на Россию и Овечкина. Рекорд Александра будет всенародным праздником, его можно назвать национальным героем страны»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (889 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

Бывший вратарь клубов НХЛ, «Спартака» и сборной Чехии Доминик Гашек ранее критически высказался о том, что рекорд Гретцки будет побит гражданином России.

"Гашек совсем уже сбрендил. Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, в Вашингтоне будет народный праздник. Я знаю, как американцы относятся к Овечкину, как любят его, боготворят.

Господину Гашеку надо перестать гавкать на Россию и нашего великого хоккеиста. Вместо того, чтобы порадоваться за коллегу по цеху, Гашек начинает нести чушь. Жаль, что после славной карьеры в спорте он свернул не на ту дорожку. Ему не надо заниматься политикой. Доминик, это не твое.

В России, как и в Вашингтоне, рекорд Овечкина будет всенародным праздником. Александра можно назвать национальным героем нашей страны. Овечкин, играя в заокеанском клубе, не забывает, что он гражданин Российской Федерации. Такими спортсменами, как Овечкин, мы должны гордиться", — заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.