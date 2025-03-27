Депутат Свищев: «Гашеку надо перестать гавкать на Россию и Овечкина. Рекорд Александра будет всенародным праздником, его можно назвать национальным героем страны»

Господину Гашеку надо перестать гавкать на Россию и нашего великого хоккеиста. Вместо того, чтобы порадоваться за коллегу по цеху, Гашек начинает нести чушь. Жаль, что после славной карьеры в спорте он свернул не на ту дорожку. Ему не надо заниматься политикой. Доминик, это не твое.