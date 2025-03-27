Депутат Свищев: «Гашеку надо перестать гавкать на Россию и Овечкина. Рекорд Александра будет всенародным праздником, его можно назвать национальным героем страны»

Бывший вратарь клубов НХЛ, «Спартака» и сборной Чехии Доминик Гашек ранее критически высказался о том, что рекорд Гретцки будет побит гражданином России.
"Гашек совсем уже сбрендил. Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, в Вашингтоне будет народный праздник. Я знаю, как американцы относятся к Овечкину, как любят его, боготворят.
Господину Гашеку надо перестать гавкать на Россию и нашего великого хоккеиста. Вместо того, чтобы порадоваться за коллегу по цеху, Гашек начинает нести чушь. Жаль, что после славной карьеры в спорте он свернул не на ту дорожку. Ему не надо заниматься политикой. Доминик, это не твое.
В России, как и в Вашингтоне, рекорд Овечкина будет всенародным праздником. Александра можно назвать национальным героем нашей страны. Овечкин, играя в заокеанском клубе, не забывает, что он гражданин Российской Федерации. Такими спортсменами, как Овечкин, мы должны гордиться", — заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.