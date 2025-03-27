Васильев о заявлениях Гашека: «Он неизлечимо болен русофобией, завистью и злобой. Лучше бы порадовался подвигу Овечкина, а не придирался к национальности»

В данном случае Овечкин пытается побить рекорд Гретцки не просто как российский спортсмен, а как спортсмен величайшего уровня в истории НХЛ и мирового хоккея", — заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.