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Васильев о заявлениях Гашека: «Он неизлечимо болен русофобией, завистью и злобой. Лучше бы порадовался подвигу Овечкина, а не придирался к национальности»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (889 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

Бывший вратарь клубов НХЛ, «Спартака» и сборной Чехии Доминик Гашек ранее критически высказался о том, что рекорд Гретцки будет побит гражданином России.

"Завистники болеют различными нехорошими болезнями. Доминику Гашеку можно только посочувствовать и пожалеть его. Его мозг серьезно поражен, он неизлечимо болен русофобией, завистью и злобой.

Лучше бы он порадовался подвигу Александра Овечкина, а не придирался к национальности хоккеиста в красивой спортивной истории.

В данном случае Овечкин пытается побить рекорд Гретцки не просто как российский спортсмен, а как спортсмен величайшего уровня в истории НХЛ и мирового хоккея", — заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.