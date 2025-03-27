Васильев о заявлениях Гашека: «Он неизлечимо болен русофобией, завистью и злобой. Лучше бы порадовался подвигу Овечкина, а не придирался к национальности»

Бывший вратарь клубов НХЛ, «Спартака» и сборной Чехии Доминик Гашек ранее критически высказался о том, что рекорд Гретцки будет побит гражданином России.
"Завистники болеют различными нехорошими болезнями. Доминику Гашеку можно только посочувствовать и пожалеть его. Его мозг серьезно поражен, он неизлечимо болен русофобией, завистью и злобой.
Лучше бы он порадовался подвигу Александра Овечкина, а не придирался к национальности хоккеиста в красивой спортивной истории.
В данном случае Овечкин пытается побить рекорд Гретцки не просто как российский спортсмен, а как спортсмен величайшего уровня в истории НХЛ и мирового хоккея", — заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.