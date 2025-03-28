Генменеджер «Флайерс» об отставке Тортореллы: «Джон сыграл важную роль в перестройке команды, но мы вступаем в следующий этап, я посчитал это лучшим решением»

«Филадельфия» проиграла 6 матчей подряд и идет на 15-м месте в таблице Восточной конференции.
"Сегодня я принял очень непростое решение об отставке Джона с поста главного тренера. Джон сыграл важную роль в процессе перестройки команды.
Он задал высокий стандарт игры и напомнил всем, что значит быть игроком «Филадельфии». Его страсть к хоккею на скамейке была сопоставима лишь с его благотворительной деятельностью в нашем сообществе.
По мере того как мы вступаем в следующий этап перестройки, я посчитал, что это лучшее решение для команды. Хочу поблагодарить Джона за его неустанную работу и преданность «Флайерс», — сказал генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр.
Джон Торторелла больше не главный тренер «Флайерз». Но зачем сейчас?