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Кучеров набрал 1+3 в матче с «Ютой», став 2-й звездой. У него 105 очков в 68 играх

Форвард «Тампы» признан второй звездой этой игры.

Источник: Sports

Россиянин продлил результативную серию (4+9) до 7 матчей, набрав 105-е (32+73) очко в текущем чемпионате НХЛ. Всего в сезоне он провел 68 игр.

Сегодня за 15:52 (1:22 — в большинстве) у Кучерова 5 бросков в створ ворот, полезность — «плюс 3».