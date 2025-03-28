Кучеров набрал 1+3 в матче с «Ютой», став 2-й звездой. У него 105 очков в 68 играх

Россиянин продлил результативную серию (4+9) до 7 матчей, набрав 105-е (32+73) очко в текущем чемпионате НХЛ. Всего в сезоне он провел 68 игр.
Сегодня за 15:52 (1:22 — в большинстве) у Кучерова 5 бросков в створ ворот, полезность — «плюс 3».
Форвард «Тампы» признан второй звездой этой игры.
Россиянин продлил результативную серию (4+9) до 7 матчей, набрав 105-е (32+73) очко в текущем чемпионате НХЛ. Всего в сезоне он провел 68 игр.
Сегодня за 15:52 (1:22 — в большинстве) у Кучерова 5 бросков в створ ворот, полезность — «плюс 3».