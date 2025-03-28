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Кучеров в 32-й раз набрал 4+ очка за игру в НХЛ. Он обошел Малкина и догнал Овечкина, лишь у Кросби и Макдэвида больше таких матчей среди действующих игроков

Форвард «Тампы» забросил шайбу и сделал 3 результативных передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (8:0).

В 68 играх в текущем сезоне у 31-летнего россиянина 105 (32+73) балла.

Матч с 4+ очками стал для Кучерова 32-м за карьеру в лиге в рамках регулярок.

По числу таких игр он обошел Евгения Малкина («Питтсбург», 31) и делит 3-е место с Александром Овечкиным («Вашингтон», 32).

Выше идут только Сидни Кросби («Питтсбург», 42) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 40).

В топ-5 в истории лиги по числу таких игр входят Уэйн Гретцки (217), Марио Лемье (124), Фил Эспозито (70), Марсель Дионн (63) и Майк Босси (60). Лучший результат среди игроков из Европы у Яромира Ягра (56).