Кросби побил рекорд Гретцки по числу сезонов в НХЛ с 1+ очком за игру — 20 против 19

На счету 37-летнего канадца стало 80 (26+54) очков в 72 играх при полезности «минус 23». Так как он пропустил 2 матча из-за травмы, то сезонный максимум составляет 80 игр.
Таким образом, Кросби уже точно завершит регулярку со средним показателем 1 очко за игру или более. Нападающий «Пингвинс» отметился таким достижением в каждом из 20 сезонов в своей карьере.
Кросби побил рекорд НХЛ по числу таких сезонов, установленный Уэйном Гретцки (19).
Отметим, что Гретцки провел менее 50 игр за сезон только дважды (1992/93 — 45 матчей из-за травмы, 65 очков; 1994/95 — 48 матчей из-за локаута, 48 очков).
В свою очередь, Кросби провел менее 50 игр четырежды (2010/11 — 41 матч из-за травмы, 66 очков; 2011/12 — 22 матча из-за травмы, 37 очков; 2012/13 — 36 матчей из-за локаута и травмы, 48 очков; 2019/20 — 41 матч из-за травмы и пандемии, 47 очков).
Всего Гретцки провел в НХЛ 20 сезонов, набрав 2857 очков (рекорд лиги) в 1487 играх в рамках регулярок. Средний показатель 1 очко за игру не покорился ему только в последнем сезоне в составе «Рейнджерс» (1998/99, 70 матчей, 62 очка).
Кросби за 20 сезонов набрал 1676 очков (9-й показатель в истории лиги) в 1344 матчах.