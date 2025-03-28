Кросби побил рекорд Гретцки по числу сезонов в НХЛ с 1+ очком за игру — 20 против 19

Всего Гретцки провел в НХЛ 20 сезонов, набрав 2857 очков (рекорд лиги) в 1487 играх в рамках регулярок. Средний показатель 1 очко за игру не покорился ему только в последнем сезоне в составе «Рейнджерс» (1998/99, 70 матчей, 62 очка).