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Вероника Степанова: «Овечкин собирается возвращаться из Вашингтона — хоккей в России на подъеме. Ценники на все ого‑го: игровой свитер — 30 000 рублей, может, и 50 000»

Контракт воспитанника «Динамо» с «Вашингтоном» рассчитан до завершения сезона-2025/26.
Источник: Спортс"

"Сейчас в России настоящий хоккейный бум. И не только в количестве зрителей на трибунах.

Меня впечатляет другое: доходы от matchday растут каждый сезон и чуть ли не у всех клубов.

Да, ценники на все ого‑го. «Свитер игровой домашний с автографом» обойдется вам в 30 000 рублей. А может, и в 50 000 — в зависимости от игрока. Сделано в России, кстати.

Больше звезда — выше цена. Вот когда Овечкин вернется в Россию, как обещал в недавнем интервью, — тогда, наверное, и до 100 000 дойдет. И кто‑то купит — с автографом‑то!

Кстати, я так поняла, что возвращаться из Вашингтона в Москву великий хоккеист собирается именно потому, что профессиональный хоккей в России на подъеме, потому что топ‑звезде круто чувствовать энергию огромного стадиона", — написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова.