Карбери о рукопожатиях игроков «Вашингтона» с Флери: «Овечкин сказал, что это заключительный матч против Марка-Андре. Он хотел отдать дань уважения за его впечатляющую карьеру»

После финальной сирены Александр Овечкин вернул игроков «Вашингтона» на лед для обмена рукопожатиями с Флери, который проводит последний сезон в НХЛ.
"Мы хотели это сделать. Овечкин сказал на раскатке перед матчем, что это его заключительный матч против Флери, и он хотел отдать дань уважения за его впечатляющую карьеру.
У них было много сражений. У него было много битв против «Вашингтона» и против Александра.
Просто приятно подойти к Флери и сказать то, какую впечатляющую карьеру он провел«, — сказал главный тренер “Вашингтона” Спенсер Карбери.
Трогательный поступок Овечкина: вернул «Вашингтон» на лед, чтобы проводить легенду.