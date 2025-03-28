Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карбери о рукопожатиях игроков «Вашингтона» с Флери: «Овечкин сказал, что это заключительный матч против Марка-Андре. Он хотел отдать дань уважения за его впечатляющую карьеру»

«Вашингтон» уступил «Миннесоте» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
Источник: Спортс"

После финальной сирены Александр Овечкин вернул игроков «Вашингтона» на лед для обмена рукопожатиями с Флери, который проводит последний сезон в НХЛ.

"Мы хотели это сделать. Овечкин сказал на раскатке перед матчем, что это его заключительный матч против Флери, и он хотел отдать дань уважения за его впечатляющую карьеру.

У них было много сражений. У него было много битв против «Вашингтона» и против Александра.

Просто приятно подойти к Флери и сказать то, какую впечатляющую карьеру он провел«, — сказал главный тренер “Вашингтона” Спенсер Карбери.

Трогательный поступок Овечкина: вернул «Вашингтон» на лед, чтобы проводить легенду.