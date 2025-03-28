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Губерниев о Гашеке: «Чудак на букву “м”. Из него политик, как из говна граната. Рекорды Гретцки, Овечкина — достижения планеты Земля»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (889 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Источник: Спортс"

Бывший вратарь клубов НХЛ, «Спартака» и сборной Чехии Доминик Гашек ранее критически высказался о том, что рекорд Гретцки будет побит гражданином России.

«Доминик Гашек — чудак на букву “м”. Из него политик, как из говна граната. Он абсолютно гениальный вратарь и абсолютный неудачник в своей послеспортивной жизни.

Чтобы напомнить о себе, Гашек вместо флага машет каким-то древком, которое он может смело засунуть себе в жопу. Может, легче ему станет. Он в очередной раз сказал ерунду о России.

Достижения Гретцки, Овечкина — это достижения даже не Канады и России. Это достижения планеты Земля, землян достижение. А Гашек пускай и дальше размахивает древком без флага", — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.