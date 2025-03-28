Хоккеисты «Динамо-Шинника» проиграли «Алмазу» во втором матче раунда плей-ин МХЛ

Путевку в плей-офф подопечные Андрея Михалева оспаривают с череповецким «Алмазом». 26 марта в стартовом поединке серии до двух побед на «Бобруйск-Арене» наши парни праздновали успех в овертайме со счетом 3:2, ответный матч раунда плей-ин состоялся в пятницу в Череповце. Динамовцы вышли вперед на 16-й минуте встречи усилиями Богдана Белкина, но эта шайба так и осталась для гостей единственной. Хоккеисты «Алмаза» поразили чужие ворота один раз в первом периоде и еще дважды в заключительном. Итог игры — 3:1 в пользу хозяев.