Хоккеисты «Динамо-Шинника» проиграли «Алмазу» во втором матче раунда плей-ин МХЛ

Путевку в плей-офф подопечные Андрея Михалева оспаривают с череповецким «Алмазом». 26 марта в стартовом поединке серии до двух побед на «Бобруйск-Арене» наши парни праздновали успех в овертайме со счетом 3:2, ответный матч раунда плей-ин состоялся в пятницу в Череповце. Динамовцы вышли вперед на 16-й минуте встречи усилиями Богдана Белкина, но эта шайба так и осталась для гостей единственной. Хоккеисты «Алмаза» поразили чужие ворота один раз в первом периоде и еще дважды в заключительном. Итог игры — 3:1 в пользу хозяев.
Таким образом, команды рассудит решающий третий матч, который пройдет завтра на площадке соперника (начало — в 17.00). В случае успеха «Динамо-Шинник» впервые в истории выйдет в плей-офф Кубка Харламова, а также завоюет право выступать в элитном «Золотом» дивизионе в следующем чемпионате МХЛ. Субботнее поражение завершит для бобруйчан сезон-2024/25 и оставит команду в «Серебряном» дивизионе на будущий год.