Свитеры, в которых Овечкин забил 300-й и 400-й голы в НХЛ, выставили на аукцион. Стоимость — от 50 тысяч долларов

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (889 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
На аукционе представлены джерси, в которых Овечкин забил 300-й гол в НХЛ в 2011 году и 400-й гол в 2013 году, а также свитер, в котором он в феврале в 19-й раз достиг отметки в 25 голов за сезон.
Ориентировочная стоимость игровых свитеров 2011 и 2013 годов начинается от 50 тысяч долларов, февральского джерси — 20 тысяч долларов.
На аукцион также выставлены 2 джерси Гретцки, свитеры Горди Хоу, Сидни Кросби, Марка Мессье, Яромира Ягра, Коннора Макдэвида и Остона Мэттьюса.
«В эту тщательно отобранную коллекцию из 11 лотов вошли джерси лучших снайперов в истории игры, и мы знаем, что интерес к ним будет значительным, поскольку Алекс Овечкин уверенно движется вперед в своем стремлении догнать и превзойти Уэйна Гретцки и стать рекордсменом НХЛ по количеству голов за всю историю», — приводит слова директора спортивных аукционов Heritage Auctions Криса Айви Yahoo! Sports.