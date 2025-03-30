Кучеров в 33-й раз набрал 4+ очка за игру в НХЛ. Он обошел Овечкина, лишь у Кросби и Макдэвида больше таких матчей среди действующих игроков

Матч с 4+ очками стал для Кучерова 33-м за карьеру в лиге в рамках регулярок. По числу таких игр он обошел Александра Овечкина («Вашингтон», 32) и догнал Кента Нильссона (33) в списке лидеров среди игроков, родившихся за пределами Северной Америки.