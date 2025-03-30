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Кучеров в 33-й раз набрал 4+ очка за игру в НХЛ. Он обошел Овечкина, лишь у Кросби и Макдэвида больше таких матчей среди действующих игроков

Форвард «Тампы» забросил шайбу и сделал 3 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (5:3).
Источник: Спортс"

Теперь на счету Кучерова 109 (33+76) очков в 69 играх текущего регулярного чемпионата.

Матч с 4+ очками стал для Кучерова 33-м за карьеру в лиге в рамках регулярок. По числу таких игр он обошел Александра Овечкина («Вашингтон», 32) и догнал Кента Нильссона (33) в списке лидеров среди игроков, родившихся за пределами Северной Америки.

Больше матчей с 4+ очками среди игроков из Европы провели Яромир Ягр (56), Петер Штястны (54), Яри Курри (47) и Теему Селянне (38).

Среди действующих игроков без учета национальности выше идут только Сидни Кросби («Питтсбург», 42) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 40).

В топ-5 в истории лиги по числу таких игр входят Уэйн Гретцки (217), Марио Лемье (124), Фил Эспозито (70), Марсель Дионн (63) и Майк Босси (60).