Кучеров в 33-й раз набрал 4+ очка за игру в НХЛ. Он обошел Овечкина, лишь у Кросби и Макдэвида больше таких матчей среди действующих игроков

Теперь на счету Кучерова 109 (33+76) очков в 69 играх текущего регулярного чемпионата.
Матч с 4+ очками стал для Кучерова 33-м за карьеру в лиге в рамках регулярок. По числу таких игр он обошел Александра Овечкина («Вашингтон», 32) и догнал Кента Нильссона (33) в списке лидеров среди игроков, родившихся за пределами Северной Америки.
Больше матчей с 4+ очками среди игроков из Европы провели Яромир Ягр (56), Петер Штястны (54), Яри Курри (47) и Теему Селянне (38).
Среди действующих игроков без учета национальности выше идут только Сидни Кросби («Питтсбург», 42) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 40).
В топ-5 в истории лиги по числу таких игр входят Уэйн Гретцки (217), Марио Лемье (124), Фил Эспозито (70), Марсель Дионн (63) и Майк Босси (60).