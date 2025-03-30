Задоров делит 10-е место среди россиян в НХЛ по штрафным минутам (838) с Константиновым. Овечкин — 11-й, Малкин — 5-й, рекорд у Назарова

На счету россиянина, вернувшегося в состав «Брюинс» после пропуска игры с «Анахаймом» по личным причинам, стало 137 минут штрафа в 73 играх в текущем сезоне при 17 (4+13) очках и показателе полезности «+14».
Он является лидером лиги по числу штрафных минут.
За карьеру у Задорова стало 838 минут в 715 играх в рамках регулярок. Он догнал Владимира Константинова (838 в 446 играх) и делит с ним 10-е место среди россиян в истории лиги.
На 11-м месте идет капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (831 в 1482).
В топ-10 также входят Андрей Назаров (1409 в 571), Дарюс Каспарайтис (1379 в 863), Алексей Ковалев (1304 в 1316), Алексей Житник (1268 в 1085), Евгений Малкин («Питтсбург», 1200 в 1207), Игорь Уланов (1151 в 739), Сергей Гончар (981 в 1301), Борис Миронов (891 в 716) и Сергей Федоров (839 в 1248).