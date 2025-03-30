Задоров делит 10-е место среди россиян в НХЛ по штрафным минутам (838) с Константиновым. Овечкин — 11-й, Малкин — 5-й, рекорд у Назарова

В топ-10 также входят Андрей Назаров (1409 в 571), Дарюс Каспарайтис (1379 в 863), Алексей Ковалев (1304 в 1316), Алексей Житник (1268 в 1085), Евгений Малкин («Питтсбург», 1200 в 1207), Игорь Уланов (1151 в 739), Сергей Гончар (981 в 1301), Борис Миронов (891 в 716) и Сергей Федоров (839 в 1248).