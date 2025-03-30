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Чинахов пропустил 3-й подряд матч «Коламбуса» по решению тренера. У форварда 1 очко и «минус 8» в 8 играх после травмы

Форвард «Блю Джекетс» не вошел в заявку на игру команды против «Оттавы» (2:3).

В текущем сезоне на счету 24-летнего россиянина 15 (7+8) очков в 29 играх при полезности «минус 6».

В ноябре игрок получил травму, из-за которой пропустил более 3 месяцев. После возвращения он набрал 1 (0+1) балл в 8 играх при полезности «минус 8».