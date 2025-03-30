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Кожевников о словах Гашека про Овечкина: «Человек в бреду. Он болен. Видимо, шайбой много раз по голове попадало»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (889 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Источник: Спортс"

Бывший вратарь клубов НХЛ, «Спартака» и сборной Чехии Доминик Гашек ранее критически высказался о том, что рекорд Гретцки будет побит гражданином России.

"Человек в бреду. Он болен. Видимо, шайбой много раз по голове попадало, а там и сотрясение мозга. Надо делать трепанацию черепа.

Было понятно сразу, что он собирается строить политическую карьеру. Но его везде вышибли, потому что никому на фиг не нужен. Вот он и воет, как привязанная псина в будке.

Вы же знаете поговорку о том, что делают с бешеными собаками? Их пристреливают. Не надо так жестко, конечно. Но у него с головой беда", — сказал двукратный олимпийский чемпион.