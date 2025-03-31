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Бобровский проиграл впервые за 4 матча, отбив 18 из 21 броска «Монреаля»

Сергей Бобровский отразил 18 бросков из 21 в матче с «Монреалем» (2:4).

Источник: Спортс"

Третий гол «Канадиенс» забили на 59-й минуте в пустые ворота. Таким образом, прервалась трехматчевая победная серия вратаря «Флориды».

Всего в 49 играх текущего чемпионата НХЛ у россиянина 31 победа при 90,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,44.