Хатсон набрал 0+3 в матче с «Флоридой». У него 59 очков в сезоне — 10-й показатель в истории НХЛ для защитников в статусе новичка

Также в топ-10 входят Ларри Мерфи (1980/81, «Лос-Анджелес», 76 в 80 играх), Брайан Лич (1989/90, «Рейнджерс», 71 в 68), Гэри Сутер (1985/86, «Калгари», 68 в 80), Фил Хаусли (1982/83, «Баффало», 66 в 67), Рэй Бурк (1979/80, «Бостон», 65 в 80), Крис Челиос (1984/85, «Монреаль», 64 в 74), Барри Бек (1977/78, «Колорадо Рокис», 60 в 75), Рид Ларсон (1977/78, «Детройт», 60 в 75) и Никлас Лидстрем (1991/92, «Детройт», 60 в 80).