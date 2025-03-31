Орлов делит 8-е место по голам в НХЛ среди российских защитников (76) с Борисом Мироновым. У Твердовского и Проворова по 77 шайб

Выше идут Сергей Гончар (220 в 1301), Сергей Зубов (152 в 1068), Андрей Марков (119 в 990), Алексей Житник (96 в 1085), Владимир Малахов (86 в 712), Олег Твердовский (77 в 713) и Иван Проворов («Коламбус», 77 в 686).