Орлов делит 8-е место по голам в НХЛ среди российских защитников (76) с Борисом Мироновым. У Твердовского и Проворова по 77 шайб

В текущем сезоне на счету 33-летнего россиянина стало 26 (6+20) очков в 68 играх при полезности «+14».
За карьеру в лиге в рамках регулярок — 325 (76+249) баллов в 859 играх.
По числу голов среди российских защитников Орлов делит 8-е место с Борисом Мироновым (76 в 716 играх).
Выше идут Сергей Гончар (220 в 1301), Сергей Зубов (152 в 1068), Андрей Марков (119 в 990), Алексей Житник (96 в 1085), Владимир Малахов (86 в 712), Олег Твердовский (77 в 713) и Иван Проворов («Коламбус», 77 в 686).
Добавим, что Михаил Сергачев («Юта», 62 в 544) приближается к топ-10. На 10-м месте идет Игорь Кравчук (64 в 699).