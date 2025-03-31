Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орлов делит 8-е место по голам в НХЛ среди российских защитников (76) с Борисом Мироновым. У Твердовского и Проворова по 77 шайб

Защитник «Каролины» стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (6:4).

В текущем сезоне на счету 33-летнего россиянина стало 26 (6+20) очков в 68 играх при полезности «+14».

За карьеру в лиге в рамках регулярок — 325 (76+249) баллов в 859 играх.

По числу голов среди российских защитников Орлов делит 8-е место с Борисом Мироновым (76 в 716 играх).

Выше идут Сергей Гончар (220 в 1301), Сергей Зубов (152 в 1068), Андрей Марков (119 в 990), Алексей Житник (96 в 1085), Владимир Малахов (86 в 712), Олег Твердовский (77 в 713) и Иван Проворов («Коламбус», 77 в 686).

Добавим, что Михаил Сергачев («Юта», 62 в 544) приближается к топ-10. На 10-м месте идет Игорь Кравчук (64 в 699).