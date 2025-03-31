Макдэвид не поехал с «Эдмонтоном» на 4-матчевый выезд. В клубе ожидают, что он вернется до конца регулярки

Канадскому клубу осталось провести 9 игр до завершения регулярного чемпионата НХЛ. В гостевом турне соперниками «нефтяников» будут «Вегас», «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес» и «Анахайм».
"Он может присоединиться к команде по ходу турне. Мы примерно знаем, когда стоит ожидать его возвращения. И это точно не произойдет в ближайших двух играх. Тем не менее, мы ожидаем, что он вернется до окончания регулярки.
Самое главное — чтобы он был здоров и на 100% готов к старту плей-офф. При этом говорить, что регулярный чемпионат не так уж важен, что мы играем ни за что — немного надуманно. Мы не в той ситуации, чтобы так рассуждать.
Когда он будет здоров, то мы хотим, чтобы он присоединился к команде. Но мы не собираемся делать ничего, что могло бы сделать хуже«, — сказал главный тренер “Эдмонтона” Крис Кноблаух.
В 63 играх в текущем сезоне 28-летний Макдэвид набрал 90 (26+64) очков. Он делит 6-е место в гонке бомбардиров лиги с Кайлом Коннором из «Виннипега».
«Ойлерс» набрали 89 очков в 73 играх и занимают третье место в Тихоокеанском дивизионе.